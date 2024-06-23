كندة علوش تعلن اصابتها بالسرطان وتكشف تفاصيل: خسرت شعري وأردت خوض الرحلة وحيدة

وفي التفاصيل، روت كندة تفاصيل ما مرت به من عذاب واولم وايام صعبة بعد اكتشاف المرض، وموقف زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي عبر "يوتيوب".

خلال اللقاء، كشفت كندة عن تجربتها في مواجهة المرض منذ حوالي عام، وأكدت أنها لم تفقد الأمل بالشفاء، رغم أنها اضطرت لإيقاف الإرضاع بسبب آلام في أحد الثديين.

وتحدثت كندة عن تشخيصها بأكثر من ورم خبيث وعقدة متشعبة، وأكدت أن زوجها، الفنان عمرو يوسف، كان قلقًا للغاية، وأنها ما زالت تتلقى العلاج، بعد أن انتهت من جلسات العلاج الإشعاعي وما زالت تستمر في العلاج الكيميائي، مشيرة الى أن شعرها تساقط خلال رحلة العلاج، ما اجبرها على استخدام باروكة، لكنه بدأ يستعيد حاليا رونقه.

واشارت كندة علوش أن مرض السرطان وراثي عند عائلتها، لافتة إلى أن جدها وخالها توفيا بهذا المرض، مضيفة أن زوجها شخص عملي، وعندما أخبرته بنتيجة التحاليل قال لها ماذا عليه أن يفعل، فقررا الذهاب إلى الطبيب الذي عالج والده عندما أصيب بمرض السرطان.