جمهور هيفاء وهبي يحاصرها في المغرب

ومن المقرر أن تقدم هيفاء وهبي خلال الحفل، باقة من أبرز اغنياتها القديمة والحديثة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.وكانت هيفاء وهبي قد وصلت مساء امس الى المغرب، حيث استقبلها الجمهور بالطبل والرقص والورود، وقدموا لها اللبن كنوع من أنواع الترحاب بها، فبدت وكأنها محاصرة من قبل المعجبين الذين حرصوا على التعبير عن حبهم الكبير لها.