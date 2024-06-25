شيرين عبد الوهاب تفضح شقيقها وترفع دعوى قضائية بحقه

وقالت شيرين في بلاغها الذي قدمه محاميها ياسر قنطوش، إن شقيقها محمد عبد الوهاب، تعاقد مع محمد الشاعر دون علمها، متهمة الأخير بالاستيلاء على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان شقيقها تصرف في حقوقها بشكل غير مناسب، فاضطرت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.بدوره، رد شقيق شيرين عبد الوهاب على تقديمها شكوى بحقه، اذ قال: "لدى كل شخصٍ منا قدرة على تحمل الأذى ولكن بحدود، مرفقًا إياه بنسخةٍ من قرار النيابة العامة بحفظ القضية إدرايًا في كل الاتهامات التي وُجهت إليه بتاريخ 19 كانون الأول 2022، أي قبل عامين".وكشف محمد عبد الوهاب، في منشور على حسابه عبر "فيسبوك"، انه في تلك الفترة سُئل أيضًا من قِبل وكيل النيابة عن التوكيل الذي قامت به شيرين لشقيقها وأمها، والذي تقول عنه شيرين إنه أساء استخدامه، مؤكدا أن ذلك إن دل على شيء، فهو يدل على أنه لم يكن يريد أن تظهر أخته بموقفٍ سيئ أمام جمهورها ووالدتهما، لافتًا إلى أنه أخفى الأمر عن والدته وأفهمها حينها أن شيرين تنازلت عن القضية حتى لا تتأذى وتحزن على حال أولادها.