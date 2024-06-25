إصابة فنان تركي شهير بحادث سير وحبيبته نقلته للمستشفى

ونقلت وسائل إعلامية تركية، تفاصيل الحادث، مشيرةً إلى أن أحد السائقين جعله يفقد توازنه أثناء مناورة حاول فيها تجنب الاصطدام بالسيارة القادمة من اليمين، ليسقط الممثل على الأرض.وأوضحت صحيفة "حريات"، أن الحالة الصحية لنجم مسلسل "حب أبيض وأسود"، مطمئنة، إذ أكدت أنه أصيب بجروحٍ طفيفة في ضلوعه وكتفه.وأشارت الصحيفة إلى أن حبيبة النجم التركي ناتالي ياركان، هرعت إلى مكان الحادث فور سماعها الخبر، وأنها هي من أخذته إلى المستشفى.هذا وقد شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الصور، قالوا إنها من موقع الحادث، وأوضحت الضرر الناتج في باب السيارة.