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بلقيس تتعرض لجهوم بسبب تصريحاتها في موازين
بلقيس تتعرض لجهوم بسبب تصريحاتها في موازين
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بلقيس تتعرض لجهوم بسبب تصريحاتها في موازين

فن

2024-06-25 | 08:38
بلقيس تتعرض لجهوم بسبب تصريحاتها في موازين
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Aljadeed
بلقيس تتعرض لجهوم بسبب تصريحاتها في موازين

أثارت تصريحات للفنانة الإماراتية اليمنية، بلقيس، حول عدم مشاركتها في موسم الرياض هذا العام، جدلا واسعا في السعودية، ما أدى لإطلاق وهاشتغ “تبليك بلقيس” من جانب عدد من مستخدمي منصة “إكس”، يوم أمس الإثنين.

وقالت بلقيس في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان موازين في المغرب رداً على سؤال حول موسم الرياض: “المشاركات كانت في العام السابق، هذا العام لم تكن لي أي مشاركة وفي الحقيقة أنا لا أعرف السبب، فهذا السؤال يجب أن يوجه للمسؤولين عن موسم الرياض”.

وأردفت الفنانة الإماراتية المنحدرة من أصول يمنية: “أي شخص لديه سؤال حول موسم السعودية فليوجه السؤال للمسؤولين عن هذا الموسم، علما أن أكبر عدد من الذي يتابعونني في تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثر عدد استماع في جميع منصات الموسيقى يأتي من السعودية”.

وتحدثت بلقيس عن نجاح آخر أغنياتها في المملكة مشيرة إلى أن الجمهور السعودي هو جمهورها الأول وأعادت التأكيد على أن هذا السؤال يجب أن يُوجه للمسؤولين عن موسم الرياض.

وأثارت تصريحات بلقيس ردود فعل واسعة في المملكة وسط تبيان في وجهات النظر حولها، ودعوات من جانب البعض لحظر حساباتها.

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