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رضوى الشربيني تطل بالابيض.. هل عقدت قرانها؟
رضوى الشربيني تطل بالابيض.. هل عقدت قرانها؟
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رضوى الشربيني تطل بالابيض.. هل عقدت قرانها؟

فن

2024-06-26 | 09:05
رضوى الشربيني تطل بالابيض.. هل عقدت قرانها؟
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Aljadeed
رضوى الشربيني تطل بالابيض.. هل عقدت قرانها؟

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية خبر عقد الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قرانها، وذلك بعد انتشار فيديو لها من كواليس إحدى حلقات برنامجها.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ رضوى من كواليس الموسم الجديد لبرنامجها "هي وبس"، إذ ظهرت فيه وهي مرتدية جامبسوت أبيض اللون، مع عقد من اللؤلؤ، وكأنها تلمح لزواجها.
وأظهر الفيديو تهاني طاقم العمل من وراء الكاميرا، إذ سُمعت أصوات الفتيات وهنّ يباركنّ لـ رضوى "كتب كتابها، حيث قالت إحداهن: "بصوا يا جماعة عايزين نباركلها النهاردة، النهاردة كتب كتاب رضوى الشربيني".

وهنأتها أخرى بكتب كتابها، قائلة: " والله هو الله يكون بعونه". 
وردت رضوى الشربيني على تهاني طاقم العمل من خلال وصفهم بالجنون، وقالت: "والله كان نفسي، بسِّ يا منى".

وحاولت رضوى إسكات من حولها، قائلة: "بس يا بنات عيب، أمشوا من حياتي". 
في حين قالت إحداهن: "انا خايفة عليه"، لترد عليها رضوى: "خافي على نفسك انتي وهي". 
هذا ولم تؤكد رضوى أو تنفي خبر زواجها إلى الآن عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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