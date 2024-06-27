دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر قبل أيام من زفافها

وبدت دانييلا بملابس البحر، حيث تستمتع بأيام الصيف، وذلك قبل أيام قليلة من زفافها، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بجمالها.هذا وكانت انتشرت مؤخرا مجموعة أخبار عن زفاف الموسم بين دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون، كما قيل إن دانييلا اختارت فستان زفافها من المصمم اللبناني نيكولا جبران.وعلى الرغم من أن البعض روّج لتاريخ 7 تموز كموعدٍ للزفاف، كشف موقع "بلينكس" أن حفل الزفاف سيكون ضمن أوّل 5 أيام من تموز، بالإضافة إلى معلومات إضافية وأبرزها ان التصوير سيكون ممنوعاً إضافة إلى منع اصطحاب مرافقين للمدعوين.