دانييلا رحمة تستمتع بوقتها على البحر قبل أيام من زفافها

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
أكد الفنان السوري حسام تحسين بيك خطوبة ابنته الفنانة نادين تحسين بيك على الفنان إياد عيسى، وذلك بعد تداول أنباء عن ارتباطهما.
تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له خلال حفله الأخير.
أصيبت الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، وابنة الملكة الراحلة إليزابيث، بفقدان ذاكرة مؤقت بسبب حادثة الخيل قبل أيام وفق ما أكدته صحف بريطانية.