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حسام حبيب يكشف حقيقة دخول شيرين عبد الوهاب المصحة النفسية
حسام حبيب يكشف حقيقة دخول شيرين عبد الوهاب المصحة النفسية
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حسام حبيب يكشف حقيقة دخول شيرين عبد الوهاب المصحة النفسية

فن

2024-06-27 | 05:49
حسام حبيب يكشف حقيقة دخول شيرين عبد الوهاب المصحة النفسية
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Aljadeed
حسام حبيب يكشف حقيقة دخول شيرين عبد الوهاب المصحة النفسية

تحدث الفنان المصري حسام حبيب، عن الحالة الصحية لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وعن صحة الأخبار المتداولة التي تؤكد دخولها المصحة النفسية، بعد أزمتها الأخيرة.

وفي التفاصيل، قال حسام حبيب: "كل دا كلام غلط، شيرين كويسة وزي الفل، هي بس حالتها النفسية وحشة بسبب اللي عملوا اخوها فيها".
وتحدث حسام حبيب عن المداخلة التي أجرتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، للحديث عن التسريبات الصوتية له وهو يتهم شقيقها محمد عبد الوهاب، أنه باع حسابات شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعقد قديم، مؤكدة أن ما قاله حسام حبيب هو الكلام الصحيح، وقال حبيب: "أنا طبعا بشكرها أنها وضحت للناس إني كلامي صح، وكمان مبسوط جدا أنها طلعت اتكلمت، مش عشان اتكلمت عنى لا خالص، ولكن عشان طلعت وتحررت، لاني عارف الضغط النفسي اللي عليها عامل إزاي".
وتابع: "الله يكون في عونها، ومتعاطف معاها جدا جدا، وأدعي لها ربنا يكرمها ويوفقها ويعوضها عن كل اللي حصل، وإن شاء الله دي تكون بداية جديدة ليها فيها كل خير يا رب".
 

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