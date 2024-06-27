سيدة تحرج راغب علامة برقصها معه على المسرح

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A post shared by أخبار اليوم / akhbar al yawm news agency (@akhbaralyawmleb)
A post shared by أخبار اليوم / akhbar al yawm news agency (@akhbaralyawmleb)
أكد الفنان السوري حسام تحسين بيك خطوبة ابنته الفنانة نادين تحسين بيك على الفنان إياد عيسى، وذلك بعد تداول أنباء عن ارتباطهما.
أصيبت الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، وابنة الملكة الراحلة إليزابيث، بفقدان ذاكرة مؤقت بسبب حادثة الخيل قبل أيام وفق ما أكدته صحف بريطانية.
تحدث الفنان المصري حسام حبيب، عن الحالة الصحية لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وعن صحة الأخبار المتداولة التي تؤكد دخولها المصحة النفسية، بعد أزمتها الأخيرة.