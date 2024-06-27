سيدة تحرج راغب علامة برقصها معه على المسرح

وفي التفاصيل، ظهر راغب في الفيديو على المسرح، وهو يغني في إحدى حفلاته وإلى جانبه سيدة ترقص بإثارة، ما جعل راغب ينسجم معها بالرقص، الامر الذي اعتبره عدد كبير من المتابعين بأنه غير لائق ووصفوا الرقصة بالفاضحة، خصوصا ان السيدة بدت ترقص باحتراف الا انها عانقت راغب علامة بشكل أثار الانتقاد والاستهجان.