شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب

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A post shared by طــربـيــات نـــجــوى || 𝑵𝒂𝒋𝒘𝒂.𝑻𝒂𝒓𝒂𝒃𝒊𝒚𝒂𝒕 (@najwa.tarabiyat)
A post shared by طــربـيــات نـــجــوى || 𝑵𝒂𝒋𝒘𝒂.𝑻𝒂𝒓𝒂𝒃𝒊𝒚𝒂𝒕 (@najwa.tarabiyat)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبرخطوبة الممثلة السورية روعة السعدي على زميلها الممثل السوري حسن خليل.
نشرت الشيف دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة جمعتها بخطيبها آلان سعد، من حفل خطوبتهما الذي أقيم بحضور عائلتيهما.
ردت الفنانة اللبنانية اليسا على الأخبار والشائعات المتداولة حول زواجها من رجل مصري يكبرها بثلاث سنوات بطريقة غير مباشرة.