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شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب
شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب
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شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب

فن

2024-06-28 | 10:02
شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب
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Aljadeed
شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب

استقبل الجمهور المغربي الفنانة اللبنانية نجوى كرم بحفاوةٍ كبيرة لدى وصولها إلى الرباط من أجل المشاركة في مهرجان "موازين"، حيث احيت حفلًا غنائيًّا الخميس،27 حزيران الحالي.

وأعادت نجوى كرم إحياء فيديو كليب أحدث أغانيها "تعا نقعد سوا" خلال لقاء خاص جمعها مع محبيها، إذ رقصت مع جمهورها على أنغام الأغنية، حيث أمسكوا جميعًا غلاف ألبومها، وحركوا رؤوسهم يمينًا وشمالًا تزامنًا مع الإيقاع. 
كما تفاعلت الفنانة الكبيرة مع جمهورها بحماسة أثناء أداء أغنيتها "حظي حلو"، ممسكة مروحة يدوية، حيث شاركت الحاضرات الغناء والرقص.
وبدا واضحًا مدى المحبة التي يكنها جمهور نجوى لها في اللقاء، إذ تجاذبوا أطراف الحديث معبرين عن مدى تقديرهم لها، ومتحدثين عن مدى تأثيرها.

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