شاهدوا رقصة نجوى كرم مع معجبيها في المغرب

وأعادت نجوى كرم إحياء فيديو كليب أحدث أغانيها "تعا نقعد سوا" خلال لقاء خاص جمعها مع محبيها، إذ رقصت مع جمهورها على أنغام الأغنية، حيث أمسكوا جميعًا غلاف ألبومها، وحركوا رؤوسهم يمينًا وشمالًا تزامنًا مع الإيقاع.كما تفاعلت الفنانة الكبيرة مع جمهورها بحماسة أثناء أداء أغنيتها "حظي حلو"، ممسكة مروحة يدوية، حيث شاركت الحاضرات الغناء والرقص.وبدا واضحًا مدى المحبة التي يكنها جمهور نجوى لها في اللقاء، إذ تجاذبوا أطراف الحديث معبرين عن مدى تقديرهم لها، ومتحدثين عن مدى تأثيرها.