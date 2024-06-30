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تفاصيل جديدة عن موعد زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة
تفاصيل جديدة عن موعد زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة
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تفاصيل جديدة عن موعد زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

فن

2024-06-30 | 10:54
تفاصيل جديدة عن موعد زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة
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Aljadeed
تفاصيل جديدة عن موعد زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

يتصدر اسم كل من الفنان السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد الحديث عن موعد زفافهما.

وفي التفاصيل، فرغم أن الكثير من الأخبار تحدّثت عن حفل الزفاف سيكون في 7 تموز، إلا أن قدوم عائلة دانييلا رحمة من أستراليا قبل ساعات إلى بيروت، جعل البعض يؤكد أن خبر عقد قرانهما هو يوم غد الاثنين في 1 تموز، حيث سيقتصر الزفاف على عائلة العروسين والأصدقاء المقربين، وممنوع تصوير الحفل.
وبحسب ما تداولت وسائل اعلام، فإن الحفل لن يزيد عدد مدعويه عن 50 شخصاً لكل من العروسين، كما ان صور حفل الزفاف لن تنشر قبل تاريخ 7 تموز وهو بناءً على إتفاق بينهم وبين المدعوين المقربين من العائلتين.
ومن المنتظر أن ترتدي دانييلا فستان زفافها من تصميم من نيكولا جبران الذي وضع لمساته الساحرة على تصميم خاص لـ دانييلا سيتفاجأ به الجميع.
 

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