بالفيديو- ميريام فارس تتمايل على أنغام أغنيتها باطلالة صيفية

وفي التفاصيل، شاركت فارس متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو يتضمن لقطات عفوية لها وهي ترقص وتتمايل على أنغام الاغنية بحرية بفستان صيفي خفيف باللون البرتقالي، وبتصميم مجسم وطويل مع فتحة واسعة عند الصدر.
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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
أثار اسم النجمة العالمية من اصول لبنانية ميا خليفة حالة من الجدل بعد ان انتشر مقطع فيديو لها وهي تصرح ان دمها فلسطيني.
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