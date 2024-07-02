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بالفيديو- ميريام فارس تتمايل على أنغام أغنيتها باطلالة صيفية
بالفيديو- ميريام فارس تتمايل على أنغام أغنيتها باطلالة صيفية
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بالفيديو- ميريام فارس تتمايل على أنغام أغنيتها باطلالة صيفية

فن

2024-07-02 | 07:38
بالفيديو- ميريام فارس تتمايل على أنغام أغنيتها باطلالة صيفية
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Aljadeed
بالفيديو- ميريام فارس تتمايل على أنغام أغنيتها باطلالة صيفية

​استعرضت الفنانة اللبنانية​طريقتها في الاستمتاع بالأجواء الصيفية الممتعة وذلك على انغام أغنيتها "الساحل الشمالي" التي قدمتها مؤخراً مع الفنان المصري محمد منير.

وفي التفاصيل، شاركت فارس متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو يتضمن لقطات عفوية لها وهي ترقص وتتمايل على أنغام الاغنية بحرية بفستان صيفي خفيف باللون البرتقالي، وبتصميم مجسم وطويل مع فتحة واسعة عند الصدر.

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