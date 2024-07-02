بالفيديو- ميريام فارس تتمايل على أنغام أغنيتها باطلالة صيفية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع شقيقها محمد، التي انتقلت من "حرب اتهامات" إلى أروقة القضاء، بعدما أعلن الأخير أن المطربة المصرية تقدّمت قبل يومين ببلاغ ضده إلى النائب العام.