مكسيم خليل يعلق حول عودته لـ سوريا وهذا شرطه

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو منتشر للفنان السوري مكسيم خليل وهو يحاوره شخص ويسأله عن عودته لبلده الأم سوريا، وأثار مكسيم حالة من الجدل بين جمهوره.

وفي التفاصيل يوثق مطقع الفيديو مكسيم خليل وهو يتحدث عن عودته لسوريا، حيث أجاب وقال: "آخر واحد برجع.. بس يرجع الكل ويكونو مبسوطين ومرتاحين منرجع نشالله ".

وتفاعل الجمهور مع مطع الفيديو المتداول، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " ان شاء الله يرجعون ويتفهمون ويتركون هالامور والطاىفية المالها داعي يارب"، والبعض الآخر قال: " دايما الفنانين اول الناس يخرجون من اوطانهم في الحروب ".