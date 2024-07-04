مكسيم خليل يعلق حول عودته لـ سوريا وهذا شرطه

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
ردت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، على توقعات بعض المتابعين حول خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد جدل تشابه لحن أغنيتها “صوت الأنا” و”بتسألني” للأخيرة.
احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بزواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني مع عائلتها والأصدقاء، بالزاغريد والطبل.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد، وعدم قدرته على الحركة نهائيًّا.