الجمهور يحاصر ميريام فارس لحظة وصولها الى المغرب

انتشر في الساعات القليلة الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الفنانة ميريام فارس إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب، للمشاركة بحفل ضمن مهرجان ألف الذي يقام بنسخته الأولى.



وظهرت ميريام في الفيديو وهي محاصرة من قبل جمهورها، حيث رحبوا فيها على طريقتهم عند وصولها الى الفندق، اذ كانت هناك فرقة عزف مغربية بانتظارها في باحة الفندق، فتذوقت الشاي المغربي مع كعب الغزال والتمر المغربي وكلها تصنف تحت مسمى أشهر الحلويات المغربية التقليدية.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ ميريام، وخصوصا الجمهور المغربي الذي ابدى سعادته لوجود نجمته المفضلة في بلده.