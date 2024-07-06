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بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون
بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون
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بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

فن

2024-07-06 | 10:43
بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون
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Aljadeed
بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

أعلن الفنان السوري ناصيف زيتون، زواجه رسميًا من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.

وشارك ناصيف مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور من حفل الزفاف الذي أقيم في الأول من تموز، ظهر فيها برفقة دانييلا في لقطات رومانسية مليئة بالحب.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير ولافت مع المنشور وتمنوا السعادة للثنائي، خصوصا ان حفل الزفاف جصل بتكتّم كبير ولم يتم تسريب أي صورة للعروسين.

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