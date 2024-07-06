بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

وشارك ناصيف مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور من حفل الزفاف الذي أقيم في الأول من تموز، ظهر فيها برفقة دانييلا في لقطات رومانسية مليئة بالحب.وتفاعل الجمهور بشكل كبير ولافت مع المنشور وتمنوا السعادة للثنائي، خصوصا ان حفل الزفاف جصل بتكتّم كبير ولم يتم تسريب أي صورة للعروسين.