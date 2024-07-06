بعد طول انتظار.. اليكم الصور الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

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A post shared by Zeytoun (@nassifzeytoun)
A post shared by Zeytoun (@nassifzeytoun)
تصدر اسم الفنان السوري تيم حسن محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع من مقابلة كانت قد اجريت قبل اسبوع على تلفزيون المشهد حيث حل ابنه فهد ضيفا مع والدته الممثلة ديما بياعة في احدث ظهور لهما.
تحدث الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم طليق الفنانة المصرية أنغام عن حقيقة ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن انتشرت عدد من التكهنات مؤخراً حول علاقة الثنائي عقب إعلانها خطبتها من شخص فضلت عدم الكشف عن اسمه أو هويته وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
لم تتمالك الفنانة السورية أصالة نصري دموعها في حفل “ليلة وردة”، حيث ظهرت وهي تبكي أثناء غنائها “أوقاتي بتحلو” للفنانة الجزائرية الراحلة وردة، كما بكت مرة أخرى ما أجبرها على مغادرة المسرح، وقالت: “شوي وبرجع تاني”، وقد ظهرت علامة التأثر واضحة عليها.