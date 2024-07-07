فنانة شهيرة تنجو باعجوبة من الموت: بستغرب إني لسه عايشة

أقلقت الفنانة المصري نشوى مصطفى الجمهور على صحتها بعد تعرضها لحادث سير خطير بسيارتها .

وفي التفاصيل، أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرضها لحادث كبير، ونشرت صورة للأشعة التي خضعت لها بعد الحادث على حسابها الشخصي عبر فيس بوك، وكتبت بكلمات مؤثرة: "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش، أستغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى".