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تيم حسن ورشا شربتجي يقدمان واجب العزاء لـ صادق الصباح
تيم حسن ورشا شربتجي يقدمان واجب العزاء لـ صادق الصباح
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تيم حسن ورشا شربتجي يقدمان واجب العزاء لـ صادق الصباح

فن

2024-07-09 | 08:39
تيم حسن ورشا شربتجي يقدمان واجب العزاء لـ صادق الصباح
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Aljadeed
تيم حسن ورشا شربتجي يقدمان واجب العزاء لـ صادق الصباح

تصدر اسم المنتج اللبناني صادق الصباح محركات البحث والتريند بعد ان اعلن عن وفاة والده انور الصباح مساء الاحد عن عمر ناهز الواحدة والتسعين عاماً.

ونشر صادق الصباح صورة تجمعه بوالده الراحل وعلق قائلا: الله يرحمك يا بيي
وحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام على تقديم واجب العزاء بوفاة الوزير السابق  أنور علي حسين الصباح.
فكتب الممثل تيم حسن مواسيا صديقه المنتج صادق الصباح بوفاة والده مقدما واجب العزاء قائلا:رحم الله الحاج أنور، والد صادق الصباح الرحمة الواسعة وأسكنه فسيح جناته. تعازيّ للعائلة العزيزة، البقاء لله".
كما نعت المخرجة السورية رشا شربتجي الراحل قائلة: خالص العزاء بوفاة الحاج  أنور الصباح والد المنتِج الأستاذ صادق الصباح كل الرحمة لروحو الله يجعل مثواه الجنة يارب
 

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