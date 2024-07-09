تيم حسن ورشا شربتجي يقدمان واجب العزاء لـ صادق الصباح

ونشر صادق الصباح صورة تجمعه بوالده الراحل وعلق قائلا: الله يرحمك يا بييوحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام على تقديم واجب العزاء بوفاة الوزير السابق أنور علي حسين الصباح.فكتب الممثل تيم حسن مواسيا صديقه المنتج صادق الصباح بوفاة والده مقدما واجب العزاء قائلا:رحم الله الحاج أنور، والد صادق الصباح الرحمة الواسعة وأسكنه فسيح جناته. تعازيّ للعائلة العزيزة، البقاء لله".كما نعت المخرجة السورية رشا شربتجي الراحل قائلة: خالص العزاء بوفاة الحاج أنور الصباح والد المنتِج الأستاذ صادق الصباح كل الرحمة لروحو الله يجعل مثواه الجنة يارب