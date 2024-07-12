دانييلا رحمة تنشر صور جديدة من زفافها

وركزت الصور على تفاصيل إطلالتها في ليلة الزفاف، حيث أعربت عن امتنانها لمتابعيها بقولها: "ممتنة جدًا لكل حبكم وتمنياتكم الدافئة في يوم زفافنا."
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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
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خطفت ليا ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته والدتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.
تصالحت الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، بعد أن أدلى كل منهما بأقواله في تحقيقات النيابة التي أجريت لهما مساء الأربعاء بعد أن اتهمت الأولى الثاني بضربها واحتجازها وسرقتها، هو ما جعل حبيب يحرر محضرا ضدها بالكذب.