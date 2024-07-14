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تصرف لافت من اصالة نصري بعد ان داس معجبا على فستانها
تصرف لافت من اصالة نصري بعد ان داس معجبا على فستانها
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تصرف لافت من اصالة نصري بعد ان داس معجبا على فستانها

فن

2024-07-14 | 07:16
تصرف لافت من اصالة نصري بعد ان داس معجبا على فستانها
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Aljadeed
تصرف لافت من اصالة نصري بعد ان داس معجبا على فستانها

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة نصري يظهر ردة فعلها بعدما داس معجب على أطراف الفستان الذي كانت ترتديه أمس في حفلها وذلك خلال مغادرتها الحفل.

وفي التفاصيل، أراد معجباً التقاط صورة تذكارية مع أصالة فاقترب كثيراً منها حتى داس على أسفل فستانها فالتفت أصالة  وتوقفت والتقطت صورة معه دون أن توجه له اي كلمة عتب، وحتى الحراس الشخصيين الذين كانوا معها لم يمنعوا المعجب من الاقتراب منها.
ومع انتشار الفيديو أشاد المتابعون بتصرف أصالة خصوصاً أنها لم تغضب مما حصل وتعاملت مع الموقف بكل نبل.

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