اصالة تتحدث بتأثر عن بلدها: ما بدي عيش حسرة ما شوف الشام

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A post shared by Syria TV تلفزيون سوريا (@syr_television)
A post shared by Syria TV تلفزيون سوريا (@syr_television)
كشف الشاعر المصري بهاء الدين محمد، عن الوضع الصحي والنفسي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، والممثل باسم ياخور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة لهما مع موقع "بلينكس".
لا يزال حفل زفاف الهندي ، ابن أغنى رجل في آسيا أنانت أمباني يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي و ال>ي أقيم في مدينة مومباي الهندية، بعد شهور من التحضيرات والاحتفالات التمهيدية.