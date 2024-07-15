اصالة تتحدث بتأثر عن بلدها: ما بدي عيش حسرة ما شوف الشام

تحدثت الفنانة السورية اصالة نصري عن رغبتها للعودة الى بلدها سوريا، بعد غياب سنوات عديدة منذ بدء الاحداث هناك.

