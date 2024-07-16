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هنا الزاهد تتحدث عن كواليس انفصالها عن أحمد فهمي: لم اتخيل أن تصل علاقتنا الى هنا
هنا الزاهد تتحدث عن كواليس انفصالها عن أحمد فهمي: لم اتخيل أن تصل علاقتنا الى هنا
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هنا الزاهد تتحدث عن كواليس انفصالها عن أحمد فهمي: لم اتخيل أن تصل علاقتنا الى هنا

فن

2024-07-16 | 04:13
هنا الزاهد تتحدث عن كواليس انفصالها عن أحمد فهمي: لم اتخيل أن تصل علاقتنا الى هنا
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Aljadeed
هنا الزاهد تتحدث عن كواليس انفصالها عن أحمد فهمي: لم اتخيل أن تصل علاقتنا الى هنا

تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن كواليس انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، عازية السبب إلى "القسمة والنصيب".

 وفي التفاصيل، قالت هنا خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" إنها لم تتخيل أن تصل علاقتها مع فهمي إلى الطلاق، ولم تفكر به، بل كانت تعتقد أن زواجها سيستمر لفترة طويلة جدًا، وأن يكبرا معًا، لكن الأمور لم تسر وفق تفكيرها وتوقعاتها.

وتابعت هنا: "ربنا عارف أنني لن أحتمل تجربة كبيرة جدا، ولكنها أتت بشكل تمهيدي على مدار 8 أشهر، حتى تصل إلى مرحلة الانفصال، وأصبح الأمر لا مفر منه، لأنه لو وقع الطلاق مرة وحدة كنت سأعاني جدًا، لأنني حساسة جدًا، وأنا روتينية، مينفعش أغير الحاجة فجأة، أو تختلف علي مرة واحدة، لأن الأمر سيخضّني.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها كانت ترسم صورة جميلة عن الارتباط، وتتمنى تكوين عائلة، ولكن الأمور لا تُحسب هكذا، كما كانت تتعامل بحسن نية، لكن الطرف الآخر لم يكن كذلك، معلقة: بحب البيت يكون مقفول وميبقاش فيه تدخلات زائدة، وأنا منزلتش دمعة بعد الانفصال؛ لأنني شعرت أن الموضوع انتهى وذهبت إلى أمي وإخوتي.

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