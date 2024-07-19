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إعلامية سورية شهيرة نسخة عن نجوى كرم
إعلامية سورية شهيرة نسخة عن نجوى كرم
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إعلامية سورية شهيرة نسخة عن نجوى كرم

فن

2024-07-19 | 05:54
إعلامية سورية شهيرة نسخة عن نجوى كرم
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Aljadeed
إعلامية سورية شهيرة نسخة عن نجوى كرم

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالاعلامية السورية هناء الصالح في احدث ظهور لها، والذي بدت فيه نسخة عن الفنانة اللبنانية نجوى كرم.

وفي التفاصيل، فقد حلت الاعلامية هناء الصالح ضيفة احد البرامج، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من هذه المقابلة، لافتين الى الشبه الكبير بين هناء الصالح والفنانة اللبنانية نجوى كرم، اذ بدت نسخة عنها وملامحهما متشابهة الى حد كبير.
وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، اذ أشاروا الى الشبه الكبير والواضح بين الإعلامية السورية هناء الصالح والفنانة نجوى كرم، حيث كتب البعض بطريقة ممازحة: "المرة الجاية نجوى اذا احتاجت حدا يوقف مكانها بأي مناسبة، فيها تستعين بهالاعلامية بدال الفنانة لطيفة"، وأضاف متابع اخر: "مو طبيعي الشبه"، وقال احدهم: "تبا لعمليات التجميل".

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