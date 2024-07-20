تعاون جديد بين وليد توفيق وجورج خباز.. اليكم التفاصيل

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A post shared by Walid Toufic official fans (@walidtouficfans)
A post shared by Walid Toufic official fans (@walidtouficfans)
لم تتردد الممثلة السورية ديما بياعة بالرد على كلام نسرين طافش عنها، بعد ان هاجمتها خلال مقابلة لها مع قناة المشهد.
عاد اسم الممثلتين السوريتين نسرين طافش وديما بياعة ليتصدر حديث المتابعين في الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات نسرين الأخيرة عن علاقتها بالممثل السوري تيم حسن، طليق ديما بياعة، كاشفة الكثير من الاسرار ومهاجمة ديما بقوة.
تصدرت صورة لخبيرة التجميل اللبنانية، جويل ماردينيان، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، حيث اعتبرها المتابعون بأنها صورة جريئة نظرا لما تضمنته.