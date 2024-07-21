نادين نسيب نجيم تدمع بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 وتوجه تحية مؤثرة للجنوب : يا رب تخلص هالأزمة

وخطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار في مهرجان BIAF 2024، بعد تألقها على السجادة الحمراء في المهرجان، وشوقت الجمهور لظهورها في الحفل وطلبت من الجمهور تمني لها التوفيق في حفل المهرجان قبل أن تظهر برفقة خطيبها في المهرجان.

ودمعت نادين بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 ووجهت تحية مؤثرة للجنوب قائلة : " يا رب تخلص هالأزمة".