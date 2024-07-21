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نادين نسيب نجيم تدمع بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 وتوجه تحية مؤثرة للجنوب : يا رب تخلص هالأزمة
نادين نسيب نجيم تدمع بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 وتوجه تحية مؤثرة للجنوب : يا رب تخلص هالأزمة
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نادين نسيب نجيم تدمع بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 وتوجه تحية مؤثرة للجنوب : يا رب تخلص هالأزمة

فن

2024-07-21 | 17:09
نادين نسيب نجيم تدمع بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 وتوجه تحية مؤثرة للجنوب : يا رب تخلص هالأزمة
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم تدمع بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 وتوجه تحية مؤثرة للجنوب : يا رب تخلص هالأزمة

​أقيم اليوم حفل مهرجان BIAF 2024، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد انقطاع 5 سنوات للمهرجان، وشهد الحفل حضور بارز للنجوم على السجادة الحمراء في الحفل وكذلك تلقى عدد منهم تكريمات في المهرجان.

وخطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار في مهرجان BIAF 2024، بعد تألقها على السجادة الحمراء في المهرجان، وشوقت الجمهور لظهورها في الحفل وطلبت من الجمهور تمني لها التوفيق في حفل المهرجان قبل أن تظهر برفقة خطيبها في المهرجان.

ودمعت نادين بسبب كلمة نيشان على مسرح BIAF 2024 ووجهت تحية مؤثرة للجنوب قائلة : " يا رب تخلص هالأزمة".

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