دانييلا رحمة وحيدة في شهر العسل بعد غياب ناصيف زيتون والجمهور: العريس طفش!

الا ان صورا جديدة ادانييلا وعائلتها اثارت تساؤلات كثيرة لدى الجمهور، فبعد قضاء شهر العسل في جنوب فرنسا، انتقلت دانييلا إلى اليونان.

ونشرت صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها مع عائلتها أي والدتها وشقيقتها وشقيقها في إحدى الجزر اليونانية.

وأثار غياب زوجها الفنان ناصيف زيتون التساؤلات، اذ جاء في بعض التعليقات: " كرمالو لله وين العريس"، و" شهر عسل بس بدون العريس" و "طفش".

فقد تداول عدد من المتابعين فيديوهات من الحفلة التي أحياها مؤخرا في مدينة حمص في كنيسة مار الياس، وتعتبر أول حفلة يحييها بعد زواجه حيث قطع شهر العسل للمشاركة فيها.



