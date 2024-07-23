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دانييلا رحمة وحيدة في شهر العسل بعد غياب ناصيف زيتون والجمهور: العريس طفش!
دانييلا رحمة وحيدة في شهر العسل بعد غياب ناصيف زيتون والجمهور: العريس طفش!
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دانييلا رحمة وحيدة في شهر العسل بعد غياب ناصيف زيتون والجمهور: العريس طفش!

فن

2024-07-23 | 06:05
دانييلا رحمة وحيدة في شهر العسل بعد غياب ناصيف زيتون والجمهور: العريس طفش!
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Aljadeed
دانييلا رحمة وحيدة في شهر العسل بعد غياب ناصيف زيتون والجمهور: العريس طفش!

لا يزال اسم الفنان السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالهما بزواجهما في بداية الشهر الحالي.

الا ان صورا جديدة ادانييلا وعائلتها اثارت تساؤلات كثيرة لدى الجمهور، فبعد قضاء شهر العسل في جنوب فرنسا، انتقلت دانييلا إلى اليونان.

ونشرت صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها مع عائلتها أي والدتها وشقيقتها وشقيقها في إحدى الجزر اليونانية.

وأثار غياب زوجها الفنان ناصيف زيتون التساؤلات، اذ جاء في بعض التعليقات: " كرمالو لله وين العريس"، و" شهر عسل بس بدون العريس" و "طفش".

فقد تداول عدد من المتابعين فيديوهات من الحفلة التي أحياها مؤخرا في مدينة حمص في كنيسة مار الياس، وتعتبر أول حفلة يحييها بعد زواجه حيث قطع شهر العسل للمشاركة فيها.

 

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