أحلام الشامسي في اقوى رد على معجبة طلبت زوجًا يشبه زوجها!

ومن ثم يظهر صوت أحلام وهي تغني أغنية "عيني بترف" للنجمة المصرية الراحلة ليلى مراد، قائلة: "علشانك أنت أنكوي بالنار والأح جتتى وادخل جهنم، وانشوي واصرخ وأقول يا لهوتي".

هذا الغزل المتبادل بين الزوجين دفع إحدى معجبات النجمة الإماراتية إلى مشاركة الفيديو عبر تدوينة لها على منصة "X"، مرفقة بتعليق: "يا دنيا واحد مثل مبارك ما طلبت زيادة".

عندما رأت أحلام هذه التغريدة، أعادت مشاركتها ممازحة الفتاة بالقول إنه يجب عليها أن تكون مثل أحلام لتحصل على شخص مثل مبارك.

تفاعل متابعو النجمة على منصة "X" مع هذا التعليق، مشيرين إلى أن لا أحد يمكنه أن يكون مثل أحلام، وأن ثقتها بنفسها في محلها.

بس لازم تكونين مثل احلام 😂😂😂 https://t.co/rBP7ofYLWv