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تفاصيل جديدة تكشف عن زفاف نادين نسيب نجيم.. حفلا ضخما والجمهور مدعو!
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تفاصيل جديدة تكشف عن زفاف نادين نسيب نجيم.. حفلا ضخما والجمهور مدعو!

فن

2024-07-25 | 07:07
تفاصيل جديدة تكشف عن زفاف نادين نسيب نجيم.. حفلا ضخما والجمهور مدعو!
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Aljadeed
تفاصيل جديدة تكشف عن زفاف نادين نسيب نجيم.. حفلا ضخما والجمهور مدعو!

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وخطيبها ناريغ نارييكيان عن بعض الأمور المتعلقة بارتباطهما، دون التطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع.

وقالت نادين نسيب نجيم، في حديث مع موقع "فوشيا" على هامش فعاليات مهرجان "بياف"، إنها لن تتخذ خطوة الارتباط سرًا، مؤكدة أنها لن تتردد بالإعلان عن هذا الخبر، ممازحة: سأدعو الشعب اللبناني كله، 4 ملايين نسمة.

وحول الحديث عن خطيبها بأنه سيصبح صهر لبنان الجديد بعد الفنان السوري ناصيف زيتون، قالت: كلنا عم ناخد من بعض.

من جهته، حسم ناريغ ناربيكيان الجدل القائم حول موضوع حفل الزفاف، مؤكدا أنه سيكون كبيرا وجميلا.

وعلق: وضعنا مخططا لهذا الموضوع. لا أستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل، ولكنه سيكون في لبنان. ومن المؤكد بدأت بالتحضير للمجوهرات الخاصة بهذه المناسبة.

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