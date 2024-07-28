قصي خولي في اقوى هجوم على حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024: مقرف ومهين

وفي تعليق له عبر منصة "اكس"، أعرب خولي عن صدمته من التشويه الذي شهده حفل الألعاب الأولمبية، التي تحتل مكانة مرموقة، والذي أقيم في عاصمة معروفة بتاريخها وحضارتها، وفنونها، واصفًا ما جرى بـ"المقرف".

وكتب في منشوره: "الافتتاح مقرف وغير اخلاقي، ومهين ولا ينتمي للرياضة والرياضيين ولا لباريس التاريخ والفن والحضارة والرقي بشيء سوى التشويه وتدمير القيم والأعراف والتقاليد".

وتابع قصي مشيرا الى قلقه من نشر الصور من حفل الافتتاح اذ قال: "المفزع اكثر برأي هو اعادة نشر الصور في البوستات سواء المعترضة على الحفل او غيرها. لانها تكريس للعرض الغرض منه الانتشار الأوسع بالاستعانة بصفحات الانترنت والسوشل ميديا."

واضاف قصي: "يجب عدم اعادة نشر الصور والڤيديوهات لانهم يستخدمون المنصات الإلكترونية لقرفهم".

وجاء في بعض التعليقات على منشور قصي: " الفنان القدير قصي خولي، دائمًا تُبهرنا بأخلاقك العالية وصدقك في الطرح. موقفك الشجاع يظهر حرصك على القيم والأخلاقيات. أثني على جرأتك في التعبير عن الحقيقة دون تردد. كل الاحترام والتقدير لك"، و" كلامك صحيح وأخلاقك عالية شكرا لك" و" معك حق.. ناقل الكفر في هذا الزمن كافر".

#أولمبياد_بارس

الافتتاح مقرف 🤮

وغير اخلاقي ومهين ولا ينتمي للرياضة والرياضيين ولا لباريس التاريخ والفن والحضارة والرقي بشيء سوى التشويه وتدمير القيم والأعراف والتقاليد.

المفزع اكثر برأي هو اعادة نشر الصور في البوستات سواء المعترضة على الحفل او غيرها.

لانها تكريس للعرض الغرض…