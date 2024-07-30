معجب يضع اليسا في موقف محرج في كواليس حفل أعياد بيروت

جاتها لحظة ادراك ان عندها شخص يبدا اسمو بحرف "الواو" بيشوف اللقاء😭 pic.twitter.com/SaaDxqPHMx — ElaaElissa🇹🇳 (@Elaa_T_N) July 29, 2024

وفي التفاصيل، ظهرت اليسا في الفيديو برفقة احد معجبيها الذي قصد كواليس حفلها في أعياد بيروت لالتقاط صورة معها، فما كان من المعجب الا ان غمر اليسا، الامر الذي اعترض عليه احد مرافقيها وعمد الى محاولة ابعاد يد المعج عن اليسا.وفي هذه اللحظة، قالت اليسا لـ مرافقها: "معليه معليه، منعرفه"، وعند سماع المعجب كلمات اليسا هذه، غمرها بيديه الاثنين، فما كان من اليسا الا ان علقت بطريقة مضحكة وطريفة: "مش هالقد".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على عفوية اليسا وتواضعها وقربها من الجمهور والمعجبين.