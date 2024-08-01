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أول تعليق من إليسا بعد تعرضها للانتقاد بسبب ما حصل على مسرح &quot;أعياد بيروت &quot;
أول تعليق من إليسا بعد تعرضها للانتقاد بسبب ما حصل على مسرح "أعياد بيروت "
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أول تعليق من إليسا بعد تعرضها للانتقاد بسبب ما حصل على مسرح "أعياد بيروت "

فن

2024-08-01 | 08:54
أول تعليق من إليسا بعد تعرضها للانتقاد بسبب ما حصل على مسرح "أعياد بيروت "
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Aljadeed
أول تعليق من إليسا بعد تعرضها للانتقاد بسبب ما حصل على مسرح "أعياد بيروت "

خرجت الفنانة اليسا عن صمتها وعلقت إليسا للمرة الأولى على الانتقادات التي طاولتها بسبب خلعها حذاءها على المسرح، خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات "أعياد بيروت"، مؤكدةً أنها فعلت ذلك لأنها مريضة ومُتعَبة.

في التفاصيل، وقالت إليسا خلال لقاء تلفزيوني إن الجميع باتوا يعلمون أنها تعاني مشكلة في قدمها، لافتةً إلى أنها كانت تنتعل حذاء مريحاً، إلا أنه تمزّق قبل صعودها إلى المسرح، فاضطرت لاستبداله بآخر، ولكنه لم يكن مريحاً وسبّب لها آلاماً في قدمها.

وأوضحت آليسا أنها شعرت بعدم القدرة على الوقوف أكثر، فجلست واستأذنت الجمهور لخلع حذائها، مضيفةً: "عليّ أن أقدّم أغاني جميلة ولا بأس إذا لم أنتعل حذاء بكعب عالٍ".

وأكدت النجمة اللبنانية أنها لا تكترث للانتقادات والتعليقات، وقالت بعفوية: "تريند بيطلع ورح يتكلموا عنه وينتهي ويأتي غيره".

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