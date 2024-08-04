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دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه لها رسالة مؤثرة
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه لها رسالة مؤثرة
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دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه لها رسالة مؤثرة

فن

2024-08-04 | 05:00
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه لها رسالة مؤثرة
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Aljadeed
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه لها رسالة مؤثرة

تصدرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقت أجواء احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها "دنيا".

وفي التفاصيل، نشرت دانييلا رحمة مقاطع فيديو قصيرة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة شقيقتها على وقع الأغاني، ووجهت لها رسائل من خلالها. فكانت رسالتها الأولى: "أنت لا تشبهين أحدا، كل الأمنيات السعيدة لك يا ملكة، ممتنة لأن لدي أختًا تشبهك".

كما علقت الفنانة اللبنانية على فيديو قصير يجمعهما: أنت تعني العالم لي.

وفي الصورة الثالثة، ظهرت دانييلا متكئة على كتف شقيقتها، وكتبت لها: "الشخص الذي أستطيع أن أتكئ عليه، أكثر إنسان غير أناني أعرفه، لا توجد كلمات تصفك، شكرا لكونك موجودة دائمًا من أجلي".


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