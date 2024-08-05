هدية ثمينة قدمها الأمير الحسين يوم ولادة ابنته.. ما هي ؟
شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن وزوجته الأميرة رجوة الحسين في يوم ولادة ابنتهما الاميرة ايمان، توزيع هدية مميزة لمواليد الثالث من أغسطس 2024، بمناسبة ولادة ابنتهما الأولى، الأميرة إيمان.
وتداول نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي (x)، صورا لهدية الأمير الحسين وزوجته بمناسبة قدوم الأميرة، والتي كانت عبارة عن ليرة ذهبية، وبطاقة مباركة للمواليد جميعهم الذين وُلدوا في قسم الولادة بمستشفى المدينة الطبية، في يوم الثالث من أغسطس 2024، وهو اليوم الذي شهد ولادة الأميرة إيمان الصغيرة.