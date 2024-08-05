هدية ثمينة قدمها الأمير الحسين يوم ولادة ابنته.. ما هي ؟

وتداول نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي (x)، صورا لهدية الأمير الحسين وزوجته بمناسبة قدوم الأميرة، والتي كانت عبارة عن ليرة ذهبية، وبطاقة مباركة للمواليد جميعهم الذين وُلدوا في قسم الولادة بمستشفى المدينة الطبية، في يوم الثالث من أغسطس 2024، وهو اليوم الذي شهد ولادة الأميرة إيمان الصغيرة.

هدية الأمير الحسين لمواليد البارحة❤️ pic.twitter.com/GczOrRqUkc — النشامى | Nashama-JU (@Alnashamaju) August 4, 2024