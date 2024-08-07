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شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتعترف: أنا انتهيت! وشقيقها يهاجمها
شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتعترف: أنا انتهيت! وشقيقها يهاجمها
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شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتعترف: أنا انتهيت! وشقيقها يهاجمها

فن

2024-08-07 | 05:47
شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتعترف: أنا انتهيت! وشقيقها يهاجمها
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Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتعترف: أنا انتهيت! وشقيقها يهاجمها

لا تزال قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قالت فى تصريحات منسوبة لها خلال الساعات القليلة الماضية، أنها تتعرض للتهديد من حسام حبيب وحولت له مبلغا ماليا ضخما وأنها تطلب المساعدة بسبب الخطر التى تشعر به .

وفي هذا السياق، علق شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على أزمتها وقال: " “يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقي عشان نرتاح من القرف دا كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت منكم أنتوا أقذر قصة عرفتها البشرية والله حسبي الله ونعمة الوكيل فيكوا انتوا الأتنين”.
وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سخرية طليقها المطرب حسام حبيب، من محل ولادتها وهي منطقة القلعة، وذلك تزامنًا مع استمرار الخلافات بينهما حول عملهما سويًا.      
وقالت شيرين عبد الوهاب خلال تصريحاتها لـ القاهرة 24: بطل بقى عشان شكلك بقى وحش، الناس بتحبني عشان مكتوب في ورقة جوازي إن مهري 60 قرش، أنا طماعة إزاي؟، أنت دلوقتي اللي بتاكل في لحم الست اللي كانت مراتك، بس ببلاش، أعرف ربنا الأول وبعدين اتكلم عليه، أنا متهمتوش إنه سارق مني خزنة، وأنا بعتاله 200 ألف دولار.   
وواصلت شيرين عبد الوهاب حديثها بتأثر: بالنسبة إنه بيقول أنقذوني منها، مفيش راجل من ضهر راجل يقول كده، مش يوطي ويبوس الأيادي، ويقول هموت من غيرك، وقال أنا بحبها أكتر من كرامتي، وكل مرة برجع عشان بيصعب عليا وبيعيط وبيركع وبيتنازل.
كما أكدت شيرين عبد الوهاب، أنها انتهت بشكل كامل، وقالت: أنا انتهيت كان واخدني شمعة منورة وعندي شغلي وناجحة، بقالي 6 سنوات مش عارفة أنزل أغنية من غيرته، وعملتله ستوديو، الحمد لله ربنا فرجها عليا لما سبته وهنزل أغاني الأسبوع الجاي.

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