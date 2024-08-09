شيرين عبد الوهاب تخسر الكثير من الوزن في احدث ظهور

الصورة أحدثت ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا انه الظهور الأول لـ شيرين بعد ازمتها الأخيرة مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب، بالإضافة الى ازماتها مع افراد عائلتها وتحديدا شقيقها محمد عبد الوهاب.وعلق المتابعون بشكل واسع على الصورة، الا ان تعليقات الجمهور لم تقتصر فقط على الاحداث الجديدة التي تحصل في حياة شيرين او على اعمالها الجديدة، بل شملت الوزن الذي خسرته، فانقسم الجمهور بين من رأى انها خسرت الكثير من وزنها بعد اختفائها خلال الفترة الماضية، وبين من رأى أن هذه الصورة قديمة، ولا يمكن أن تكون شيرين قد خسرت كل هذا الوزن في فترة قصيرة، او ممكن ان تكون قد اتُخذت من خلال الذكاء الاصطناعي.