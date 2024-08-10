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والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب وابنه: فضحتونا
والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب وابنه: فضحتونا
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والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب وابنه: فضحتونا

فن

2024-08-10 | 04:51
والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب وابنه: فضحتونا
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Aljadeed
والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب وابنه: فضحتونا

سخر والد الفنان المصري حسام حبيب من التصريحات التي أطلقها نجله حول أزمته مع طليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كما سخر من تصريحات الأخيرة والتي ردت بها على طليقها، مؤكداً أنهما أصبحا مثار سخرية للعالم العربي أجمع وأن الجمهور أصبح يضيق بأخبارهما.

وفي التفاصيل، كتب والد حسام حبيب عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" منشوراً علق فيه ساخراً على الوضع، خاصة بعد اتهام شيرين لحسام بالسرقة، وقال في منشوره: "عملت نفسي ليها سجادة.. شيرين مش محتاجة سجادة محتاجة راجل.. وهيا خد عشرة مليون عشان يمسك إيدي.. بس، الله يخرب بيت سعيد على سعيدة قرفتونا عيب بقي الناس وإخوانا العرب بيتفرجوا علينا، فضحتونا ابعد ده عن ده يرتاح ده من ده".

وكانت أزمة شيرين وحسام قد تصدرت خلال الفترة الماضية عناوين محركات البحث، بعد اتهام شيرين لحسام بالاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها في وجهها، الأمر الذي دفعها لتحرير محضر رسمي ضده في قسم شرطة التجمع.

 

 

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