راغب علامة برسالة غاضبة الى هؤلاء الحكام: ألم تشبعوا؟

وجاء في منشور راغب: "لقد عشنا طفولتنا وشبابنا في أجواء الحرب وكنا ننتظر أن يأتي من ينقذ الإنسانية من الحروب، ولم أكن أتصوّر أن يأتي يوم ونشاهد مجازر بهذه البشاعة والقذارة التي تحصل في غزة إلا في أفلام هوليوود! ألم يحن الوقت أن تشبع القوى العظمى من حمام الدم الذي يعيشه أهل غزة ؟! يا حكام العالم ألم تشبعوا من دماء الأطفال؟ شعوب العالم عاجزة عن إنقاذ هؤلاء الأبرياء ولم يعد لديهم سوى رب العالمين لإنقاذهم والإنتقام لهم حسبنا الله ونعم الوكيل."

المتابعون تفاعلوا مع ما كتبته راغب وعلقوا معربين عن شعورهم بالخذلان من الصمت العالمي حول ما يحصل في القطاع اذ جاء في بعض التعليقات: "دول الغرب متفقه بالاجماع وبكل خبث ورضى باللي يصير حسبي الله عليهم وياويلهم من عذاب الله"

و"هذه الدول المسمى العظمى زورا لا تستعرض قوتها وسلاحها إلا على هؤلاء الأبرياء العزّل المحاصرين، وهذا هو قاع الحضيض الذي لا يمت للعظمة ولا القوة."