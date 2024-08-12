رحمة رياض تتأثر على المسرح وتوجه رسالة إلى جنوب لبنان: الله يحميها

أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض حفلا غنائيًا بحضور جماهيري كبير على مسرح "الفوروم دو بيروت"، مساء الأحد، مع النجوم جورج وسوف وآدم رغم الأجواء الأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان.

وقدمت رحمة مجموعة من الأغاني العراقية والخليجية واللبنانية بصوتها العذب وأدائها العصري، وسط تفاعل الجمهور، فيما وجه جورج وسوف التحية لهم قبل بدء حفله، وأطربهم بأشهر أغانيه التي تُحاكي مشاعر الحب والحنين، وقدم آدم لمسة شبابية وحيوية من خلال أغانيه المفضلة لدى محبيه.

وتصدر الحفل الغنائي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالسهرة الغنائية، حيث ظهرت رحمة رياض مرتدية فستانا طويلا باللون الفضي اللامع بقصة أوف شولدر، نسقته مع تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع.

ووجهت رحمة رسالة مؤثرة للبنان بسبب الأضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني وقالت: "بيروت نابضة بالحياة والله يحمي الجنوب يا رب".