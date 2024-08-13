هاني شاكر: صوت الفن الذي يصدح في لبنان رغم التحديات

فهو بقى من أكثر الفنانين العرب الذين يستمرون في الغناء بلبنان، رغم الصعوبات. فعلى مدى السنوات، شهدت حفلاته تصاعدًا ملحوظًا في مستوى الحضور، حيث أصبحت كل حفلة تجمع جمهورًا أكبر من السابقة، اذ شهد صيف 2024 عددا لا يستهان به من الحفلات الناجحة وكاملة العدد للفنان المصري هاني شاكر.

في الوقت الذي اختار فيه العديد من الفنانين العرب إلغاء حفلاتهم في لبنان أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت والأحداث الأمنية في جنوب لبنان، أصرّ هاني شاكر وشركة Akanan Production بإدارة خضر عكنان، على إقامة حفلاتهم في موعدها. هذا الإصرار لم يكن مجرد تحدٍّ للظروف، بل كان تعبيرًا عن حب هاني شاكر للجمهور اللبناني وارتباطه العميق بهذا البلد.

ورغم كل التحديات، استطاع امير الغناء العربي أن يجعل حفلاته في لبنان علامات فارقة في مسيرته الفنية. جمهور لبنان، الذي كان دائمًا حاضرًا رغم الأوضاع، أثبت أنه جزء لا يتجزأ من نجاح هاني شاكر، حيث كانت جميع حفلاته "Sold Out". هذا النجاح المتواصل جعل من لبنان محطة رئيسية في جدول حفلات هاني شاكر، حيث بات يقيم شبه إقامة في البلاد.

اما عن عودته إلى عاليه، بعد غياب حوالي 20 عامًا، فكانت لحظة مميزة في مسيرة هاني شاكر. في هذه المدينة، حيث بدأ مسيرته في لبنان بجانب الموسيقار الكبير فريد الأطرش والفنانة شادية، عاد ليغني في حفلة كانت من أجمل لحظات الفن في لبنان. وبالتأكيد، سيظل الجمهور اللبناني في انتظار المزيد من حفلاته المقبلة، بالتعاون مع شركة "عكنان" التي كانت سببًا في عودته القوية للساحة الفنية اللبنانية.