تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، جاء في بيان نقابة الممثلين المصرية: "السيد الأستاذ مصطفى كاملنقيب الموسيقيين في مصر، تحية طيبة وبعد، في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين نقابتكم الموقّرة ونقابة المهن التمثيلية، وبالإشارة إلى خطابنا المؤرخ 11/8/2024 بشأن عدم منح الفنانة هيفاء وهبى أية تصاريح لحين الوفاء بالتزاماتها نحو شركة "الريماس للإنتاج الفني"، نودّ الإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب من الشركة المذكورة بتاريخ 14/8/2024 مفاده أنه قد تم التصالح بينهم والتنازل ودياً عن الشكوى المقدّمة ضد الفنانة هيفاء وهبي، لذا نود الإحاطة بأنه قد تم حفظ موضوع الشكوى ورفع الإيقاف من جانبنا".