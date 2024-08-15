تغير جذري في ملامح ايمان خليف.. هكذا بدت

في تطور جديد للأزمة بين نقابة الممثلين في مصر​والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي​بعد إيقاف منحها تصاريح بالعمل في مصر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل​ويخطرهم برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت بمنعها من التمثيل في مصر.