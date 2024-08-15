تغير جذري في ملامح ايمان خليف.. هكذا بدت

وقد فاجأت ايمان خليف الجميع في احدث ظهور لها، اذ ظهرت بملامح مختلفة تماما عما اعتاد الجمهور عليها على حلبة الملاكمة، فقد وضعت ايمان المكياج على وجهها واهتمت بتسريحة شعرها وارتدت فستانا منقشا بالورود الملونة، الامر الذي اثار اعجاب المتابعين واشادوا بجمالها واكدوا انها ولدت انثى وتبقى انثى.
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A post shared by Beauty code (@beauty.code.officiel)
A post shared by Beauty code (@beauty.code.officiel)
في تطور جديد للأزمة بين نقابة الممثلين في مصروالفنانة اللبنانية هيفاء وهبيبعد إيقاف منحها تصاريح بالعمل في مصر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كاملويخطرهم برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت بمنعها من التمثيل في مصر.
تصدر اسم سلطان الطرب جورج وسوف، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الفيديو الجديد الذي شاركه مع متابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل، ظهر فيه في الطائرة خلال توجهه الى الأردن.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لها توثق من خلالها استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر.