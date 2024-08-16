بالفيديو- اليسا تتوشح بالعلم الفلسطيني للمرة الثانية على المسرح في السويد

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان ستوكهولم الثقافي، والذي تنظمه بلدية مدينة ستوكهولم بالتعاون مع جمعيات وجهات متعددة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لـ اليسا خلال حفلها في ستوكهولم السويدية، وأشعلت الأجواء بأغانيها الجديدة والقديمة.

وكان اللافت في الحفل تلبية اليسا رغبة معجبة خلال غنائها بلباس الوشاح الفلسطيني على المسرح وقالت لها: "كمان اليوم.. تكرم عينك يلا".

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مقطع الفيديو، لتنهال التعليقات على الشكل التالي: "شخصيتها بتجنن هالمخلوقة جريئة وقوية".

هذا وكانت قد أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في مدينة مالمو السويدية مساء يوم أمس الأحد، بحضور 30 ألف شخص من الجاليات العربية هناك، وأشعلت الأجواء بأغانيها القديمة والجديدة.