الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في احدث ظهور مع ابنته الاميرة ايمان

تصدر اسم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني محركات البحث والتريند بعد ان نشر صورةٍ جديدة، ظهر حاملاً طفلته الأميرة إيمان التي ولدت مطلع أغسطس الحالي.

