الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في احدث ظهور مع ابنته الاميرة ايمان

View this post on Instagram
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
حظي حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في السعودية، بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة مع كثرة المواقف العفوية وطريقة تفاعل الفنانة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
خرجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صمتها لأول مرة، وردت بطريقة غير مباشرة على تصرف الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن تجاهها، خلال حضورهما إحدى الحفلات.
تصدر اسم نجم البوب ستار رامي عياش محركات البحث والتريند بعد ان احتفلت زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعيد ميلاده.