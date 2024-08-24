بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة في مصر.

ووثقت هيفاء في الصور محاصرة الجمهور لها في الساحل الشمالي بشكل كبير وهستيري.

وفي التفاصيل، تجمهر عدد كبير من الجمهور أمام أحد الفنادق حيث كانت تتناول هيفاء العشاء مع أصدقاء للتعبير عن حبهم لها والتقاط الصور التذكارية معها ما أدى إلى حصول تدافع.

علّقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مظاهر التدافع والتزاحم من أجل التقاط الصور التذكارية معها في الساحل الشمالي على حسابها الرسمي عبر انستغرام "حب الناس نعمتي.. بحبكم أكثر كمان".

وحرصت صاحبة أغنية "ملكة جمال الكون"، على توجيه التحية للجمهور، كذلك على الوقوف بينهم والسماح لهم بالتقاط الصور التذكارية برفقتها.

وأطلت هيفاء قبل حفلها في الساحل الشمالي في مصر وهي داخل سيارة فارهة متألقة بفستان طويل ضيق والجمهور المصري يتهافت بشكل كبير على السيارة ويصورها.