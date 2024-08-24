الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة
بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة
A-
A+

بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة

فن

2024-08-24 | 06:24
بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة في مصر.

ووثقت هيفاء في الصور محاصرة الجمهور لها في الساحل الشمالي بشكل كبير وهستيري.
وفي التفاصيل،  تجمهر عدد كبير من الجمهور أمام أحد الفنادق حيث كانت تتناول هيفاء العشاء مع أصدقاء للتعبير عن حبهم لها والتقاط الصور التذكارية معها ما أدى إلى حصول تدافع.
علّقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مظاهر التدافع والتزاحم من أجل التقاط الصور التذكارية معها في الساحل الشمالي على حسابها الرسمي عبر انستغرام "حب الناس نعمتي.. بحبكم أكثر كمان".
وحرصت صاحبة أغنية "ملكة جمال الكون"، على توجيه التحية للجمهور، كذلك على الوقوف بينهم والسماح لهم بالتقاط الصور التذكارية برفقتها.
وأطلت هيفاء قبل حفلها في الساحل الشمالي في مصر وهي داخل سيارة فارهة متألقة بفستان طويل ضيق والجمهور المصري يتهافت بشكل كبير على السيارة ويصورها.

اقرأ ايضا في فن

معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة
08:36

معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة

أشعلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم المسرح في مجمع دُمّر الثقافي في العاصمة السورية دمشق، خلال حفلها الذي حمل عنوان "ورود الدار".

08:36

معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة

أشعلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم المسرح في مجمع دُمّر الثقافي في العاصمة السورية دمشق، خلال حفلها الذي حمل عنوان "ورود الدار".

ظهور نادر لـ ابنة جيجي حديد.. هكذا أطلت
2024-08-23

ظهور نادر لـ ابنة جيجي حديد.. هكذا أطلت

شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد متابعيها على تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم 77.5 مليون متابع، صوراً جمعتها بابنتها كاي في خطوة نادرة.

2024-08-23

ظهور نادر لـ ابنة جيجي حديد.. هكذا أطلت

شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد متابعيها على تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم 77.5 مليون متابع، صوراً جمعتها بابنتها كاي في خطوة نادرة.

كندة حنا تخضع لعملية دقيقة.. ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة
2024-08-23

كندة حنا تخضع لعملية دقيقة.. ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية كندة حنا بعد غياب عن مشاركاتها الدرامية، حيث ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة.

2024-08-23

كندة حنا تخضع لعملية دقيقة.. ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية كندة حنا بعد غياب عن مشاركاتها الدرامية، حيث ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024