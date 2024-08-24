الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة
معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة
A-
A+

معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة

فن

2024-08-24 | 08:36
معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
معجب يقتحم مسرح نجوى كرم في سوريا وشكران مرتجى ترحب بها على طريقتها الخاصة

أشعلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم المسرح في مجمع دُمّر الثقافي في العاصمة السورية دمشق، خلال حفلها الذي حمل عنوان "ورود الدار".

وما أن أطلت نجوى كرم على جمهورها الذي ملأ جنبات المسرح، حتى انطلقت عاصفة من الهتافات والتصفيق الحار، ترحيبا بصاحبة أغنية "ورود الدار".
وفي التفاصيل، نشرت نجوى كرم مقطع فيديو متداول عبر خاصية القصص القصيرة وهي تشارك طفل الدبكة على المسرح، حيث لفتت الأنظار بتواضعها.
وتصدّر وسم #نجوى_كرم_في_سوريا قائمة الأكثر تداولا في منصة "إكس".
وتفاعل عدد كبير من جمهور نجوى مع أولى لحظات إطلالتها في حفلها الغنائي، بحيث نشر العديد ممن يحضرون الحفل فيديوهات عبر حساباتهم في تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ومنذ لحظة وصولها إلى دمشق، أقام جمهور الفنانة اللبنانية ومحبوها في سوريا استقبالا كبيرا في محيط مقر إقامتها بالعاصمة السورية.
ورحبت الفنان السورية شكران مرتجى بنجوى كرم عند وصولها الى سوريا وارسلت لها ورود مع رسالة جاء فيها: "أهلا وسهلا بعروستنا الحلوة.. نورتي الدار.
ومن جهتها تشكرت نجوى شكران على الهدية وكتبت لها عبر منصة اكس": " بـ اسمِك بتتحلّى الورود.. الشام بتذكّرني فيكي، وإنتِ بتذكّريني بالشام".
واقتحم شاب سوري، حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وسط دهشة الحضور ورجال الأمن.
وتفاجأت نجوى كرم في أثناء حديثها مع فرقتها الموسيقية، بشاب يهرول إليها مسرعاً، مقتحماً المسرح واحتضانها، ورغم "خضتها" وسرعة رجال الأمن في التعامل معه، إلا أنها طلبت منهم الهدوء.

اقرأ ايضا في فن

بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة
06:24

بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة في مصر.

06:24

بالفيديو - الجمهور يحاصر هيفاء وهبي داخل محل في مصر بعد أزمتها الأخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة في مصر.

ظهور نادر لـ ابنة جيجي حديد.. هكذا أطلت
2024-08-23

ظهور نادر لـ ابنة جيجي حديد.. هكذا أطلت

شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد متابعيها على تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم 77.5 مليون متابع، صوراً جمعتها بابنتها كاي في خطوة نادرة.

2024-08-23

ظهور نادر لـ ابنة جيجي حديد.. هكذا أطلت

شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد متابعيها على تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم 77.5 مليون متابع، صوراً جمعتها بابنتها كاي في خطوة نادرة.

كندة حنا تخضع لعملية دقيقة.. ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة
2024-08-23

كندة حنا تخضع لعملية دقيقة.. ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية كندة حنا بعد غياب عن مشاركاتها الدرامية، حيث ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة.

2024-08-23

كندة حنا تخضع لعملية دقيقة.. ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية كندة حنا بعد غياب عن مشاركاتها الدرامية، حيث ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024