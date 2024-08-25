أول ظهور لـ نوال الزغبي بعد اصابتها بفيروس كورونا

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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
رحب الثنائي الشهير جاستن وهايلي بيبر بأول مولود لهما، وهو صبي أسمياه جاك بلوز.
أثار الفنان السوري باسم ياخور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على سؤال حول عودة اللاجئين السوريين خلال أحدث مقابلة تلفزيونية له.
أشعلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم المسرح في مجمع دُمّر الثقافي في العاصمة السورية دمشق، خلال حفلها الذي حمل عنوان "ورود الدار".