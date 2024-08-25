أول ظهور لـ نوال الزغبي بعد اصابتها بفيروس كورونا

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.