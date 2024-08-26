"العندليب" يجمع هاني شاكر وخالد سليم في الكويت

وفي التفاصيل، كتب خالد سليم: "العندليب جمهوري وحبايبي في الكويت، الحفل الذي طال انتظاره يستضيفه المسرح الوطني في 26 سبتمبر المقبل، حيث نلتقي مع باقة من أجمل أغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ".

وأضاف "أتشرف أني أشارك فيها مع نجم الأغنية العربية الفنان الكبير هاني شاكر بقيادة الصديق العزيز والأخ الغالي المايسترو د. محمد الموجي".