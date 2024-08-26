"العندليب" يجمع هاني شاكر وخالد سليم في الكويت

وفي التفاصيل، كتب خالد سليم: "العندليب جمهوري وحبايبي في الكويت، الحفل الذي طال انتظاره يستضيفه المسرح الوطني في 26 سبتمبر المقبل، حيث نلتقي مع باقة من أجمل أغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ".
وأضاف "أتشرف أني أشارك فيها مع نجم الأغنية العربية الفنان الكبير هاني شاكر بقيادة الصديق العزيز والأخ الغالي المايسترو د. محمد الموجي".
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A post shared by Khaled Selim II (@khaledselimofficial)
A post shared by Khaled Selim II (@khaledselimofficial)
فاجأت الممثلة اللبنانية دوجا حجازي، جمهورها ومتابعيها بنشر صورة حديثة لابنتها لانا، في ظهور نادر للأخيرة.
تصدر أحمد الحلو، زوج الممثلة السورية ديما بياعة، حديث الجمهور بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيه وهو يتناول عقربًا خلال إجازتهما في الصين.
نشرت ناهد زيدان زوجة الممثل السوري باسل خياط، صورًا جديدة على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلالها اجواء الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما "ايزايبل" السادس.