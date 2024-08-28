شاهدوا ملكة جمال لبنان ندى كوسا في احدث ظهور بعد شهر على تتويجها

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A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
تصدر اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشار مجموعة اخبار تفيد بانفصاله عن زوجته نتالي زرقا.
تلقت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة من عدد من المتابعين والمعجبين، بمناسبة زواجها من الفنان السوري ناصيف زيتون.
أكدت مجلة "بيبول" وفاة باتريشيا، والدة المغنية الأميركية ماريا كاري وشقيقتها أليسون في نفس اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت.