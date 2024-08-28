شاهدوا ملكة جمال لبنان ندى كوسا في احدث ظهور بعد شهر على تتويجها

وأطلت ندى في الصور بفستان أبيض اللون كلاسيكي، حيث وضعت التاج على رأسها، واعتمدت ماكياجا ناعما، لتنهال تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمالها، مؤكدين انها تستحق اللقب، في حين لفت البعض الى انها بدت بملامح مختلفة عما كانت عليه عند حصولها على اللقب.