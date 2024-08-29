شاهدوا دانييلا رحمة بين احضان ناصيف زيتون في أول ظهور معا بعد الزفاف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو شاركته الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة على حسابها الرسمي عبر انستغرام، ظهرت فيه برفقة زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، وذلك في أول ظهور لهما سوياً بعد صور حفل الزفاف.

وفي التفاصيل، نشرت دانييلا مقطع الفيديو عبر خاصية الستوري على انستغرام وظهرت فيه وهي تحتضن ناصيف زيتون، الذي لم يظهر وجهه في الفيديو بشكل كامل.

وكانت قد تلقت اللبنانية دانييلا رحمة، مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة من عدد من المتابعين والمعجبين، بمناسبة زواجها من الفنان السوري ناصيف زيتون.