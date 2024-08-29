شاهدوا دانييلا رحمة بين احضان ناصيف زيتون في أول ظهور معا بعد الزفاف

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A post shared by Lebanese Drama - الدراما اللبنانية 🇱🇧 (@netflix.lebanon)
A post shared by Lebanese Drama - الدراما اللبنانية 🇱🇧 (@netflix.lebanon)
نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر جو الراسي، ابن الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، وهو يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده برفقته والدته جويل حاتم.
خرج الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد، لأول مرة عن صمته، ليرد على الاخبار التي انتشرت بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية، والتي تفيد بانفصاله عن زوجته نتالي زرقا بعد زواج دام حوالي 12 عاما.
كشفت الفنانة المصري مي كساب عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة، مطمئنة جمهورها بأن العملية ليست خطيرة، لكنها لم تفصح عن طبيعتها، أو تعلن أي تفاصيل.