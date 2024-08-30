هل تحلم بالتمثيل على التلفزيون؟ فرصتك الآن مع الجديد!

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو أطلت من خلاله من داخل النادي الرياضي، حيث كانت تقوم ببعض التمارين.
احتفل الفنان السوري باسل خياط بعيد ميلاده الـ 47 برفقة زوجته ناهد زيدان وابنيهما، واستعرض الهدايا التي تلقاها بهذه المناسبة.
لا يزال اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد وزوجته نتالي زرقا، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر انفصالهما مؤخرا.