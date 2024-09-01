اختفاء صفحة شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل فجأة ورسالة إلى جمهورها

وقد حذرت شيرين عبد الوهاب جمهورها من التعامل مع أي محتوى يتم نشره على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو قناتها القديمة على يوتيوب، موضحة أن هذه الحسابات والقناة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاعاً قضائياً جارياً بشأنها.

كما أكدت أن أي أغاني أو محتوى يُنشر على هذه الحسابات، مثل "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، والأغاني الجديدة التي ستُطرح مستقبلاً، لا علاقة لها بها.

ودعت شيرين جمهورها إلى تجنب تصديق أي محتوى يُنشر على هذه الحسابات، مشيرة إلى أن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني.